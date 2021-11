V morju pred Devinom našli truplo, iščejo še eno osebo

V Tržaškem zalivu se je potopilo manjše plovilo, od zgodnjega popoldneva poteka reševalna akcija. Iz morja dve milji od devinske obale so reševalci potegnili človeško truplo, gre za 80-letnega Vittoria Verongallija iz Conegliana v Venetu. Iščejo pa še eno osebo, njegovega 52-letnega sina Stephana. Na kraju so motorni čolni obalne straže, priletel je tudi gasilski helikopter iz Benetk. Kaže, da sta se oče in sin iz Caorl odpravila v Tržič. V Tržaškem zalivu ju je presenetila močna burja, pa sta poklicala na pomoč.

Iskalna akcija pogrešanega sina se je popoldne pomaknila proti Gradežu, zvečer pa se ni prenehala, iz Pescare naj bi priletel še helikopter s sistemom za nočni vid.