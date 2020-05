V morju pred nabrežjem umrl petdesetletnik

Sinoči okrog 22.30 je v morju pred tržaškim nabrežjem, v bazenu Sacchetta, umrl 50-letni I.P., član društva Società triestina della vela. Po večerji s prijatelji v enem od bližnjih lokalov se je predčasno napotil proti domu. Kaže, da ga je obšla slabost in da je padel v morje. Zagledal ga je ravno eden od prijateljev ob izhodu iz lokala. Na kraj so prihiteli reševalci službe 118, čoln luške kapitanije in gasilska potapljaška enota. Kljub oživljanju, za nesrečnega petdesetletnika ni bilo več pomoči.