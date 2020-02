Pripadniki gasilcev, policije in obalne straže se trenutno mudijo pri naselju Portopiccolu, kjer so v morju našli človeško truplo. V teku je dvigovanje posmrtnih ostankov iz morja, več pa pristojni organi trenutno ne povedo, tako da istovetnost še ni znana. V prejšnjih dneh in tednih je na omenjenem območju dalj časa potekala iskalna akcija za izginulo videmsko obrtnico Marino Buttazzoni, ki se je preteklega 17. januarja odpravila v Trst, a je zatem nihče ni več videl.