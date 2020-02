V Nabrežini in Dolini več nižješolcev

Zadnje obravnavamo še podatke o januarskih vpisih v slovenske nižje srednje šole na Tržaškem. V sedmih šolah, kar jih premoremo od Doline do Nabrežine v naših petih večstopenjskih ravnateljstvih, letos v glavnem ni opaziti večjih sprememb. Če izvzamemo vsakoletna in fiziološka nihanja, so začasne številke – do septembra se lahko še marsikaj spremeni – precej podobne lanskim: v prvih razredih nižjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom bo v novem šolskem letu 2020/21 155 dijakov, torej štirje manj kot v preteklem letu, ko smo jih prešteli 159.

Med najbolj številčnimi ostaja še vedno openska nižja srednja šola Srečka Kosovela, kjer bodo zaradi visokega števila prvošolcev (33 – sicer tako kot lani) tudi v prihodnjem šolskem letu poskrbeli za dve paralelki. Podobno bodo najbrž storili tudi na nabrežinski nižji srednji šoli Iga Grudna, kjer so jih prešteli 30 (lani jih je bilo 19) in na dolinski šoli Simona Gregorčiča, kjer jih imajo 31 (lani 25). Številke pričajo tudi o nekoliko vidnejšem upadu števila vpisanih na proseško nižjo srednjo šolo Frana Levstika (z 20 na 12) – skupno število na šoli pa nasprotno presega lansko – oz. na katinarsko šolo Frana Milčinskega (z 22 na 16).

Edina večstopenjska šola, na kateri se bo glede na zdajšnje podatke skupno število dijakov povečalo, je openska (kljub manjšemu številu prvošolcev na Proseku), pri ostalih beležimo rahel upad, pri Sv. Jakobu je število nespremenjeno.