V Nabrežini je davi ob 6.45 zagorelo v kleti hiše s številko 169. Požar je povzročil kratek stik v električni omarici. Na kraj so prihiteli gasilci z Opčin, ki so požar kmalu pogasili in so med drugim uporabili tudi motorni ventilator za prezračenje prostorov, ki so bili nasičeni z dimom. V požaru, ni bilo poškodovanih.