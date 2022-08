V nahrbtniku je imel orožarno

Lokalni policisti so včeraj popoldne v ulici Molino a Vento zasačili moškega, rojenega leta 1980, ki je v nahrbtniku nosil več kosov orožja in streliva. Ko je moški (njegove začetnice so C.C.) opazil redarje, se je poskušal umakniti. Predstavniki organov pregona so ga ob poskusu bega ustavili in imobilizirali, čemur se je nepridiprav upiral. Prav tako redarjem ni želel pokazati vsebine nahrbtnika. Lokalni policisti so v njem odkrili pištolo s slepimi naboji tipa Glock, ki ji je moški predelal cev. V njej so našli slepi naboj, ki mu je moški zamenjal kroglo in jo nadomestil s svinčeno. Na tak način je pištolo s slepimi naboji predelal v pravo strelno orožje.

Poleg strelnega orožja so redarji v nahrbtniku našli vojaški nož z dvostranskim rezilom, nož za preživetje v naravi, sedem pipcev in manjšo sekiro. Moški je pri sebi nosil tudi več škatel svinčenih krogel in dva šaržerja, polna predelanih nabojev na salve. Orožje so policisti zasegli, moškega, ki so ga v preteklosti še obravnavali zaradi nedovoljenega posedovanja orožja, pa ovadili. Osumljen je kaznivih dejanj nasilja, upiranja javni osebi in neutemeljenega posedovanja orožja.