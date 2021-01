V nahrbtniku sta skrivala 3,7 kg marihuane

Karabinjerji iz Milj so aretirali dva 30-letna Tržačana zaradi posesti mamil z namenom razpečevanja. Izsledili so ju v Vinjanu v miljski občini, ko so v sklopu redne kontrole ustavili mercedes. Medtem ko je voznik odpiral prtljažnik, je potnik nenadno pobegnil v gozd in s seboj vzel nahrbtnik.

Karabinjerji so poklicali na pomoč kolege in začeli iskalno akcijo. Voznik je medtem priznal, da je v nahrbtniku skrita precejšnja količina droge. Med preiskavo avtomobila pa so karabinjerji našli tudi nož.

Po dvournem iskanju so karabinjerji iz Ul. Hermet našli pobeglega potnika v tržaškem središču. Nosil je nahrbtnik, njegove obleke so bile umazane od blata, poleg tega je imel rano na roki. Ko so ga vprašali dokumente, je spet pobegnil, tokrat po mestnih ulicah, karabinjerji pa so ga zasledovali. Ko so ga dosegli, se jim je upiral, vendar so ga uspeli vendarle dokončno ustaviti. V nahrbtniku so našli 3,7 kg marihuane v različnih zabojčkih, tehtnico in 150 evrov v gotovini.

Karabinjerji so oba tridesetletnika aretirali in so ju prepeljali v lastni stanovanji, kjer bosta v hišnem priporu na razpolago državnemu tožilstvu. Bremeni ju poleg obtožnice zaradi posesti mamil z namenom razpečevanja, sicer posamezno, tudi obtožnica upiranja in posesti noža.