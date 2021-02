V nakupovalnem centru Torri d’Europa ukradel mobilnik

Karabinjerji iz Ul. Hermet so v nakupovalnem središču Torri d’Europa aretirali 34-letnega srbskega državljana, ki je ukradel mobilni telefon v vrednosti 1200 evrov. Moškega so opazili varnostniki, medtem ko je na mobilnem telefonu s ščipalnimi kleščami odstranili zaščito proti kraji. Varnostnikom, ki so ga poskusili ustaviti, je zagrozil z orodjem in zbežal.

Ob izhodu iz nakupovalnega središča so ga ob pomoči varnostnikov ustavili karabinjerji, ki so po pozivu hitro prispeli na mesto. Moški je karabinjerjem zanikal kakršnokoli kaznivo dejanje v zvezi z mobilnikom in posestjo orodja ter jim ni nudil zahtevanih dokumentov. Karabinjerje je odrinil in poskusil pobegniti, toda so ga uspeli ustaviti. Moškega so aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu. Karabinjerji so mobilni telefon zasegli.