V naselju Barcolana tudi slovenski razstavljavci

Naselje Barcolana je danes zaživelo v celoti. Zavese so odgrnile še zadnje stojnice, ki se bodo do nedelje predstavljale z najrazličnejšimi izdelki. Prisotnost slovenskih organizacij in kmetij na sejmu je postala že dobro utečena praksa, ki se je obdržala tudi letos.

S samostojno stojnico z razgledom na morje in privezane jadrnice se predstavlja ZSŠDI. Kot je povedal tajnik dotičnega združenja Evgen Ban, bodo vse dni ponujali pester program. Ta se je začel že danes, ko se je v neposredni bližini stojnice privezala jadrnica, s katero bo ZSŠDI tekmoval na regati Go to Barcolana from Slovenia in na nedeljski regati.

V naselju Barcolana se predstavljajo tudi stojnice Turističnih kmetij brez meja, pri kateri sodeluje tudi Kmečka zveza. Do sobote bo svoje ovčje izdelke predstavljala kmetija Antonič. Svojo stojnico pa ima letos tudi Društvo vinogradnikov Krasa.

Za ljubitelje gledališč naj povemo, da se na stojnici tržaških gledališč v neposredni bližini Pomorske postaje predstavlja tudi SSG.