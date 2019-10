V nedeljo kot leta 2008?

40. Barcolana, ki je potekala 12. oktobra 2008, je bila ena izmed najbolj »počasnih« v zgodovini. Pihljali so namreč zelo šibki vetrovi različnih smeri. Žirija je bila zaradi odsotnosti omembe vrednih vetrov celo primorana skrajšati regatno polje. Toda ob 17.30, zadnjem časovnem terminu za priplutje na cilj, ga je prešlo le 191 jadrnic od skupnih 1912 vpisanih. Ostali tekmovalci so obstali sredi Tržaškega zaliva.

Zmagala je jadrnica Alfa Romeo (krmaril jo je Neville Crichton), ki je cilj dosegla v nekaj več kot 3 urah, druga je bila Maxi Jena.

Bila je umirjena jesenska nedelja, živo srebro se je v Trstu čez dan dvignilo do 20 stopinj Celzija, nebo so ob delni jasnini občasno prekrivali oblaki, tudi vlaga je bila zlasti v popoldanskih urah kar občutna.

Pričakovana vremenska slika za letošnjo 51. nedeljsko Barcolano je podobna tisti izpred enajstih let zgoraj omenjene 40. Barcolane. Ravno tako kot 12. oktobra 2008 se bo nad našim širšim območjem zadrževal obsežen in soliden anticiklon s toplim višinskim zrakom, vreme bo zelo stanovitno in umirjeno. Ničta izoterma se bo povzpela na višino okrog 4000 metrov. Razlike v zračnem tlaku bodo skromne. Pihljali bodo zato le šibki krajevni vetrovi, njihova hitrost bo v najboljšem primeru 10 do 20 km/h, ni izključeno da bo ponekod na regatnem polju občasno lahko tudi nastopilo brezvetrje. Med favoriti v takih pogojih bo bržkone tudi tedanja zmagovalna jadrnica, nekoč neukrotljivi Alfa Romeo, ki mu zelo prijajo šibki vetrovi, zdaj v novi preobleki kot Maxi Golfo di Trieste, z odlično žensko posadko. Na njej je 31-letna tržaška jadralka Francesca Clapcich uspela združiti izključno profesionalne jadralke, kar ji je v velik ponos, je povedala za Primorski dnevnik.