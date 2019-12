V nekdanje prostore konzulata gre družba SWG

Prostori v prvem nadstropju stavbe v Ul. San Giorgio, kjer je nekoč domoval Generalni konzulat Republike Slovenije in so v lasti nepremičninske družbe Dom, bodo v prvih mesecih prihodnjega leta dobili novega stanovalca: vanje se bo namreč vselila družba SWG, ki je v vsedržavnem merilu znana po svojih javnomnenjskih in tržnih raziskavah.

Novico sta v prejšnjih dneh potrdila tako pooblaščena upraviteljica družbe SWG Cristina Salami kot tudi edini upravitelj družbe Dom Dušan Košuta. Najemniška pogodba je bila podpisana pretekli teden, novi najemnik pa naj bi se v prostore vselil okvirno v februarju oz. marcu prihodnjega leta, odvisno od tega, kako bo potekala organizacija selitve. Za najem etaže, ki obsega nekaj manj kot 400 kvadratnih metrov, bodo po Košutovih besedah pri SWG odšteli 54.000 evrov letno.

Eden od razlogov za najem novih prostorov je po besedah Cristine Salami rast njihovega inštituta, ki z naraščanjem delokroga in zaposlovanjem novih kadrov potrebuje več prostora. Na zgodovinskem sedežu v Ul. sv. Frančiška bo deloval t.i. CATI center za izvajanje tržnih raziskav, v Ul. San Giorgio pa se bo nastanil operativni del družbe: tam bodo tako dejavni upravni oddelek, oddelek za terensko delo, obenem bodo zbirali podatke in pripravljali dokumente za razpise. Prav tako bodo tam zaposleni raziskovalci razvijali projekte in izvajali tržne raziskave, pravi Salamijeva.

Drugače se po besedah upravitelja družbe Dom Dušana Košute obnova stavbe v Ul. San Giorgio zaključuje, poslopje bo dokončno nared februarja oz. marca prihodnje leto. V obnovo objekta je družba Dom vložila precej, pravi Košuta, samo za obnovo pročelja in strehe so namenili 400.000 evrov. Tveganje investicije pa so po njegovih besedah primerno porazdelili: tako v pritličnih prostorih na vogalu med nabrežjem in Ul. San Giorgio že dolgo let deluje bar, obenem sta še dve restavraciji. V prvo etažo se bo vselila družba SWG, v drugi etaži pa že zdaj imajo svoj sedež družba Dom in nekatere druge realnosti: tako je tam v najemu Založništvo tržaškega tiska, med ostalimi pa je najti nepremičninsko in oglaševalno agencijo, odvetnika in geodeta. Zelo raznolik spekter najemnikov torej, kar je bil tudi namen najemodajalca, pravi Košuta.