V nekdanji škedenjski kinodvorani bo spet vse živo

Ali ste vedeli, da se na koncu Ulice Soncini v Škednju skriva predolgo zanemarjeno območje, kjer je še pred kakim desetletjem delovala kinodvorana, v kateri so se zbirali krajani in igrali otroci? S časom je življenJski utrip tam usahnil in želje domačinov, da bi uredili večnamenski center za potrebe krajanov oziroma prostor za kulturne, rekreacijske in športne dejavnosti so ostale neuslišane. Kaže pa, da se ravno tačas na tem koncu nekaj le premika v pravo smer. Februarja je tržaška občinska svetnica Valentina Repini (Demokratska stranka) vložila prošnjo za ogled tega območja, a so ji izredne koronarazmere to onemogočile. Njena prizadevanja pa niso bila jalova, saj naj bi bila vrata že čez dva tedna znova odprta ...

Spet bo v nekdanji škedenjski kinodvorani v Ulici Soncini vse živo: šest domačih društev se je ponudilo, da bi upravljajo območje.