V nesreči huje poškodovan starejši moški

Križišče med ulicama Valdirivo in Roma v tržaškem mestnem središču je bilo danes okoli 12.30 prizorišče resnejše prometne nesreče, v kateri je bil poškodovan starejši moški. 81-letni H.L. se je s svojo vespo piaggio takrat peljal po Ul. Roma, ko je po Ul. Valdirivo privozil furgon znamke Fiat Doblo, ki ga je upravljal 27-letni F.A.. Točno dinamiko dogajanja sicer lokalna policija še preverja, po spletu kroži vest, da je šlo za izsiljevanje prednosti (čigavo, ni jasno), vsekakor jo je v trčenju, ki je sledilo, najhuje skupil starejši voznik vespe, ki se je kot kaže resneje poškodoval. Na prizorišče so prišli reševalci službe 118, ki so ponesrečencu nudili pomoč in ga potem prepeljali v bolnišnico, zaradi nesreče pa je bil promet precej oviran, tako da sta ga urejali dve patrulji lokalne policije, medtem ko je tretja patrulja preverjala okoliščine trčenja.