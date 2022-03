V nesreči na avtocestnem priključku umrl 76-letni voznik

Na avtocestnem priključku v smeri nekdanjega mejnega prehoda pri Škofijah, takoj po predoru, je okrog 11.30 peugeot zapeljal s ceste in trčil v obcestno ograjo, pri čemer je obstal počez na cestišču. Voznik, 76-letni moški, je bil poškodovan. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice, reševalci službe 118 in karabinjerji. Hitro cesto v smeri Kopra so zaprli za promet.

Popoldne se je izvedelo, da je 76-letni voznik v bolnišnici umrl, pri čemer ni znano, ali je podlegel poškodbam oz. ali je morebiti šlo za usodno slabost. Cestne kamere naj bi ga bile namreč posnele v predoru, medtem ko je avtomobil močno vijugal in oplazil zid ter podrl več obcestnih količkov.