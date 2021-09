V nesreči na Korzu Italia umrl znan tržaški trgovec

Sinoči okrog 23. ure sta v križišču med Korzom Italia in Ul. Santa Caterina blizu veleblagovnice Upim trčila motorist in kolesar, ki je, kot kaže, hodil ob kolesu. 69-letni kolesar je zaradi posledic nesreče kmalu potem umrl v operacijski sobi katinarske bolnišnice. Gre za znanega tržaškega trgovca Emanueleja Laghija, ki se je posvečal tudi svetu umetnosti.

Motorist je bil poškodovan. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti. Na kraju so bili reševalci službe 118, ki so oba prepeljali v katinarsko bolnišnico, kolesarja so zaradi hudih poškodb glave in zastoja srca sprejeli z rdečo triažno kodo, motorista, 28-letnega F.V., pa z rumeno.