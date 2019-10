Okrog 13. ure je voznik na cesti med Nabrežino in Križem, pri zadnjih nabrežinskih hišah, izgubil nadzor nad avtomobilom lancia Y in se zaletel v vrtna vrata neke hiše. Voznik je po navedbah nabrežinskih karabinjerjev, ki so skupaj s proseškimi kolegi prispeli na prizorišče nesreče, 78-letni domačin. V trčenju naj bi se huje poškodoval, vendar ni v smrtni nevarnosti. Reševalci so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico.