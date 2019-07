Tržaški gasilci enote za vodno in podvodno reševanje NSSA so zjutraj posegli v morju pred tržaškim nabrežjem in pomolom Audace, kjer sta se med sinočnjim neurjem potopila dva petmetrska čolna. Potapljači so ob pomoči kolegov, ki so bili na kopnem, enega od dveh čolnov uspeli privezati na reševalne napihljive balone in so ga dvignili na površje. Za drugega bodo morali po vsej verjetnosti uporabiti žerjav. Na kraju je bilo tudi osebje luške kapitanije.