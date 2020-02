V neustrezen zabojnik odvrgel 700 praznih pločevink piva

Malomarnost in lenoba sta bila povod za svojevrsten dogodek na tržaških ulicah. V torkovih popoldanskih urah so lokalni policisti pri Stari Mitnici opazili moškega, ki je v zabojnik za mešane odpadke odlagal večjo količino praznih pločevink piva. Po navedbi lokalne policije je bilo kakih 30 platojev, kar znaša za dobrih 700 pločevink piva. Le nekaj korakov stran je bil zabojnik za steklo in pločevinke, v katerega bi bil moški moral odvreči embalažo piva.

Moškega so legitimirali in ugotovili, da ni lastnik nobenega lokala ali gostinske dejavnosti. Neobičajno število pločevink je pojasnil z razlago, da je to sad letnega čiščenja stanovanja. Po določilih občinskega pravilnika za ravnanje z odpadki so mu lokalni policisti naprtili globo v višini 100 evrov.