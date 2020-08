V nezakonitem odlagališču 4000 kubičnih metrov odpadkov

Tržaški lokalni policisti so na nekdanjem obrtnem območju v Ul. Grimani odkrili nezakonito odlagališče v velikosti 10.000 kvadratnih metrov, kjer je bilo odvrženih 4000 kubičnih metrov odpadkov. Gre za ogromno količino, ki bi zadostovala za prekritje celotne površine tržaškega stadiona Rocco v višini pol metra.

Preiskava se je začela ob koncu marca, od tedaj je posebna okoljska enota lokalnih policistov na omenjenem območju preiskala več hangarjev. V njih so našli nezakonito odlagališče različnih tipologij odpadkov, mnogih nevarnih. Našli so med drugim 300 pnevmatik, več kubičnih metrov azbesta, več sto pločevink barv in premazov, hladilnike, pomivalne stroje, sodčke z ogljikovodiki, iz katerih je med drugim tudi uhajala tekočina, več sto kubičnih metrov plastike, mavčnega kartona in polistirola, več kot 300 kubičnih metrov gradbenega materiala, ostanke avtomobilov in akumulatorje.

Tržaški lokalni policisti so nezakonito odlagališče zasegli. Na seznamu osumljenih sta se zaenkrat znašli dve podjetji, preiskava pa še poteka.