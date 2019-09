V novembru morda odkritje spominske table Žigi Zoisu

Občinska svetnika Valentina Repini (Demokratska stranka) in Igor Svab (Slovenska skupnost) nadaljujeta z institucionalnimi srečanji s tržaškim županom Robertom Dipiazzo. Na zadnjem sestanku sta mu predstavila še nekaj odprtih vprašanj, ki zadevajo ozemlje in slovensko narodno skupnost. Župan jima je potrdil, da se tačas zaključuje prepis lastništva openskega strelišča in da bo kmalu sledila pogodba o predaji ključev, kakor je bilo napovedano na julijski novinarski konferenci.

Dipiazza je potrdil, da so bila dokončno oddana dela za zaključek obnove višjih srednjih šol Stefana in Zoisa na Trgu Canestrini, ki naj bi trajala približno leto dni. Beseda je tekla tudi o postavitvi spominske table Žigi Zoisu v Ulici Procureria: tablo naj bi odkrili 10. novembra, to je na dan obletnice baronove smrti oziroma ob svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj.

Občinska svetnika sta spomnila tudi na imenovanje zelenice pri Bošketu po pisateljici in novinarki Marici Nadlišek Bartol.

Projekt je sicer že odobrila prejšnja občinska uprava, ni pa žal še dočakal uresničitve. Dotaknila sta se tudi obiska predsednika komisije za javna dela Micheleja Babudra in pristojne odbornice Elise Lodi ter pogovora glede preureditve območja pred bazovsko cerkvijo in spomenikom: svetnika sta župana pozvala, naj posreduje pri uradih, da se to območje končno uredi s postavitvijo dodatnih košev za odpadke pred spomenikom, cvetličnih korit pred cerkvijo ter table, ki bi opozarjala, da gre za spomeniško območje.