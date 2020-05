V občinska poletna središča le četrtina vpisanih otrok

V primežu danih pogojev proti širjenju novega koronavirusa, naj bi v tržaška občinske poletna in rekreacijska središča Ricrestate lahko sprejeli le 25 odstotkov vseh otrok, za katere so starši vložili prošnjo. Razmere so težke, zadostiti je treba zelo strogim varnostnim predpisom proti širjenju okužb s covidom-19, je na včerajšnjem video zasedanju pete občinske komisije za kulturo, vzgojne dejavnosti in mladinsko politiko bila iskrena tržaška občinska odbornica za šolstvo Angela Brandi.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku. Ob 75-letnici našega dnevnika vam ponujamo posebno ugodno naročnino: tiskana izdaja za 99 evrov, digitalna izdaja pa za 75 evrov.