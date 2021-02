V občinskih vrtcih 37 novih vpisov

V slovenskih občinskih vrtcih v občinah Trst in Devin - Nabrežina bo, če bodo trenutni začasni podatki obveljali, v prihodnjem šolskem letu 2021/2022 37 novo vpisanih otrok, povpraševanje po slovenskih jaslih v Ul. Veronese in v Dijaškem domu v Trstu pa krepko presega razpoložljiva mesta. To je rezultat vpisovanja za prihodnje šolsko leto 2021/2022, ki se je zaključilo v začetku februarja.

Kar se tržaške občine tiče, so slovenski oddelek vrtca Modri delfin na Greti izbrale družine štirih otrok, ravno toliko mest pa je v tem oddelku, ki lahko sprejme 16 otrok, še na razpolago. Obratna slika se nam kaže v vrtcu Oblak Niko pri Sv. Ivanu: tu je prostora za 20 malčkov, novih vpisov pa je 12, pri čemer se je na čakalni listi znašlo šest malčkov. Nobene čakalne vrste pa ne bo v vrtcu v Dijaškem domu, kjer je v dveh oddelkih prostora za 40 otrok: za prihodnje šolsko leto pa so potrdili obisk 24 otrok, novih vpisov pa je bilo 16.

Precejšnjega zanimanja pa so deležne slovenske občinske jasli: slovenski oddelek občinskih jasli Semidimela v Ul. Veronese lahko sprejme 17 otrok, za mesto v tej ustanovi pa se potegujejo družine kar 57 otrok. Podobna slika se kaže v zasebnih slovenskih jaslih v Dijaškem domu, ki imajo z občinsko upravo sklenjeno konvencijo: tu lahko sprejmejo 13 otrok, obiskovanje teh jasli pa so izbrale družine 44 otrok.

V Občini Devin - Nabrežina pa so letos zabeležili pet novih vpisov v občinski vrtec v Šempolaju, za deset otrok pa so potrdili, da bodo obiskovali vrtec tudi v prihodnjem šolskem letu.