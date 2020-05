V obdobju pandemije vse več ljudi potrebuje pomoč

Zaradi pandemije novega koronavirusa je v zadnjih mesecih vedno več ljudi na Tržaškem potrebovalo pomoč. To velja tako za stalne prebivalce kot za migrante, ki so spet začeli prihajati v tržaško pokrajino po t.i. balkanski poti. Še zlasti pa se je povečala potreba po živilih: število ljudi, ki so prosili za hrano, se je povečalo za skoraj 27 odstotkov.

To izhaja iz poročila o izrednih razmerah za zajezitev širjenja bolezni covid-19 in o novih potrebah občanov, ki ga je komaj objavila škofijska Karitas. Po treh mesecih izrednih razmer še zlasti na zdravstvenem področju je tržaška Cerkev opravila poglobljeno analizo potreb na ozemlju in ustreznih že obstoječih ali za to vprašanje specifično ustanovljenih novih služb. V ta namen so primerjali podatke iz lanskega aprila s podatki letošnjega aprila, hkrati pa so analizirali trend v zadnjih mesecih oziroma v izrednih razmerah zaradi covida-19.