V opomin na holokavst 21 tlakovcev spomina

Na sedmih različnih lokacijah v Trstu so danes položili 21 novih tlakovcev spomina ali spotakljivcev, s katerimi po različnih evropskih mestih obujajo brezimne in pozabljene judovske žrtve nacizma. Na različnih koncih mesta je zdaj že 50 takšnih obeležij. Da bi se spomnili vseh pozabljenih žrtev nacizma bi potrebovali vsaj še tisoč obeležij, je danes ob položitvi tlakovca spomina na Trgu Cavana 6, kjer so se spomnili Diamantine Israeel Misan, dejal rabin Alexander Meloni.

Množica ljudi, v kateri so bili tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in deželni odbornik Pierpaolo Roberti, pa tudi učenci osnovne šole Nazario Sauro, se je pred hišo, kjer je nazadnje živela Diamantina, preden jo je v Auschwitzu doletela grozljiva usoda, zbrala točno ob 9. uri. Zbrane je uvodoma pozdravil Diamantinin vnuk Shai Misan, ki je spomnil, kako je njegova nona pred deportacijo rešila njegovega očeta, ki je takrat štel tri leta.