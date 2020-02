Sinoči ob 20. uri je v ostrem ovinku pod Bazovico 81-letni moški izgubil nadzor nad svojim fiatom 600 in trčil v varnostno ograjo. Na srečo je bil nepoškodovan, toda bil je v šoku, zato so mu reševalci službe 118 na kraju nudili prvo pomoč. V trčenju je počila pnevmatika in se je iz vozila na cestišče izlilo olje. Na kraj so poleg reševalcev prihiteli karabinjerji, ki so zavarovali kraj nesreče in omogočili čiščenje cestišča. Promet je bil oviran.