V Padovi DNK analiza črnih vrečk

Prihodnji četrtek bodo v forenzičnem laboratoriju za preiskave DNK v Padovi analizirali črne vrečke, v katere je bila zavita pokojna Liliana Resinovich, ki je neznano kam izginila 14. decembra, njeno truplo pa so v svetoivanskem parku našli 5. januarja. Po nekaterih virih naj bi analizirali še nekatere druge predmete, ki so jih našli ob truplu. Obvestilo policije o forenzični analizi je danes dopoldne na kvesturi kot oškodovanec prevzel soprog pokojne Sebastiano Visintin, ki je ob tej priložnosti novinarjem dejal, da bo resnica kmalu prišla na dan.

Forenziki bodo analizirali črne vrečke, na katerih bodo iskali mikrosledi, kot so lahko vlakna in tekstilni izdelki. S posebno metodo bodo ugotavljali tudi, če so bile sledi izbrisane ali če je morebitni storilec kaznivega dejanja uporabil rokavice.