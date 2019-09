V palači Costanzi dela Avrelija Lukežiča

V sklopu pobud Slofesta sodi tudi niz razstav, med temi je tudi antološki pregled slik Avrelija Lukežiča v dvorani Veruda palače Costanzi, ki so ga odprli danes in ga je pripravilo Založništvo tržaškega tiska, ki je izdalo tudi spremni katalog. Kuratorja Alina Carli in Denis Volk sta v sodelovanju z umetnikovim sinom Liviom Lukežičem opravila izbor bolj pomenljivih del iz umetnikovega arhiva in iz javnih ter zasebnih zbirk.

Avrelij Lukežič spada v tisto generacijo tržaških umetnikov, ki so preživeli obe vojni in so jih sile razmer vodile najprej v zaposlitev za preživetje. Ni bilo pogojev, da bi se likovno izšolali, vendar so se kot samouki veliko izobraževali, predvsem pa intenzivno ustvarjali. Prvo svojo samostojno razstavo je Lukežič imel v galeriji Škorpijon v Trstu leta 1949, tej je sledila še druga dve leti kasneje. Njegov opus je bogat in šteje preko tisoč likovnih del, predvsem slik in risb, ukvarjal pa se je tudi z grafiko. Predvsem portrete prevevata posebna poetika in mehkoba v nizanju slikarskih potez. Postavitev eksponatov upošteva kronološki razvoj, posamezna dela so obenem zbrana tudi po tematiki. Avrelij Lukežič je bil zelo navezan na svoj rojstni kraj, zato zasledimo pogosto v njegovih slikah železarno, predvsem pa kraško krajino.

Razstavo si lahko ogledamo do 19. septembra vsak dan med 10. in 13. ter med 17. in 20. uro. V dneh, ko se bo odvijal Slofest, od 20. do 22. septembra pa bo urnik ogleda možen nepretrgoma od 10. do 20. ure.