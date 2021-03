V palači Italijanskih železnic bodo zaživeli hotel in trgovine

Impozantno palačo na Trgu Vittorio Veneto, kjer je nekoč svojo tržaško podružnico imela družba Italijanskih železnic, so na dražbi, ki se je sklenila oktobra lani, za kakih 10 milijonov evrov prodali investicijski družbi PVV Investments iz Mester v Venetu.

Petnadstropna palača, ki je bila v lasti Italijanskih železnic in so jo po načrtu arhitekta Raimonda Sagorsa dogradili leta 1895, je dalj časa samevala, na tržišču je bila kar 12 let. Dražbe so se neuspešno vrstile vse od leta 2015. Njena kvadratura znaša 17.800 m².

Po prenovitvi bo palača, ki trenutno ni v blestečem stanju, gostila hotel. luksuzna stanovanja in pisarne, del pa bo posvečen tudi komercialni dejavnosti, so sporočili z Italijanskih železnic.