»V palači Kalister bomo ohranili vse značilnosti časa«

V Trst se je zaljubil tudi hotelir iz Riminija Roberto Ciapparelli, predsednik družbe City Hotels Company, ki se lahko pohvali z več kot tisoč hotelskimi sobami, zaposluje 200 ljudi, njen letni promet pa znaša več kot 35 milijoniv evrov. Uspešna družba namerava hotel odpreti v palači Kalister. Ta je pred meseci v celoti prešla v last družine Lokar, ki namerava v imenu nepremičninske družbe Fincat objekt iz druge polovice 19. stoletja obnoviti za približno sedem milijonov. Zasnova novega hotelskega kompleksa predvideva celovito rekonstrukcijo, pri tem pa bodo v celoti upoštevali navodila in mnenja zavoda za varstvo kulturne dediščine. V njem bodo uredili hotel s približno 90 sobami. O geostrateškem položaju Trsta, epidemiji koronavirusa, ki je zelo prizadela turistično panogo, ter o zagonu turizma smo po telefonu govorili z Robertom Ciapparellijem, predsednikom hotelske družbe s sedežem v Riminiju.

V Trstu so pred izbruhom pandemije koronavirusa veliko vlagali v hotelske zmogljivosti. Hitra rast turističnega obiska v zadnjih letih in smeli načrti na področju razvoja kongresne dejavnosti v prihodnjih letih povečujejo potrebe po hotelskih zmogljivostih v mestu v zalivu. Investitorji so na to do izbruha epidemije odgovarjali z vse več projekti obnove hotelov.

Roberto Ciapparelli s soprogo in sinom (OSEBNI ARHIV)

Kako to, da ste odločili odpreti hotel v Trstu?

Ker gre za zelo zanimivo mesto. Po naših kazalcih ima Trst velik potencial tako na področju kongresnega kot na področju počitniškega in tranzitnega turizma. Hitro razvijajoči se tržaški turizem in strateški položaj sta odlični izhodišči za uspeh, s katerim želimo prispevati potrebam in posebnostim tržaškega turizma.

Koliko hotelov ima vaša družba?

Trenutno imamo devet hotelov, skupno imamo 1130 postelj. Naši hoteli se nahajajo v Firencah, Milanu, Bologni, Genovi, Torinu in Benetkah.

Pandemija koronavirusa je zelo prizadela turistično panogo. Ta vaših načrtov v Trstu ni spremenila?

Ne, ostajam pozitiven. Četudi je naša družba v tej fazi odpiranja odprla le tri od devetih hotelov. Kljub temu sem prepričan, da je v prihodnost treba gledati z optimizmom in delati na tem, da bi čim prej zagnali turizem in se vrnili na številke, ki smo jih beležili leta 2019. Tržaški hotel pa me ne skrbi, saj ga ne bomo odprli pred letom 2022. V tem času se bo situacija prav gotovo umirila.