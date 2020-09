V parku pri Sv. Justu je padel iz 4-metrskega zidu

Tržaški reševalci službe 118 in gasilci so v nedeljo posredovali pri Sv. Justu. V tamkajšnjem spominskem parku se je med sprehodom ponesrečil 46-letni moški. Nesrečnik je na kraju, kjer se nahajajo otroška igrala, padel z zidu in telebnil na tla z višine štirih metrov. Med padcem se je z zidu odlomil tudi večji kamen, padel na gospoda in ga pritisnil ob tla, da se ni mogel premakniti. Reševalci, ki so prihiteli na kraj nesreče, so odstranili skalo in nesrečnika oskrbeli. Zaradi težko dostopnega območja so ga do reševalnega vozila odnesli na posebnih nosilih tipa toboga.