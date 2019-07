V pičli uri so napolnili zabojnik

Kosi pohištva, lesa in kovine, večje igrače, pnevmatike, odslužene elektronske naprave in gospodinjski aparati, barvila, svetila, jeklenke, televizijski in računalniški zasloni: vse to je bilo mogoče 13. julija odlagati na območju manjšega parkirišča v Grudnovi ulici v Bazovici na začetku vasi, kjer je potekala še zadnja poletna ekološka sobota v organizaciji družbe AcegasApsAmga in rajonskega sveta za Vzhodni Kras.

Da je zanimanje za tovrstne priložnosti med občani veliko, je bilo razvidno od stalnega prihajanja ljudi, ki so prinašali oz. pripeljali najrazličnejše kosovne odpadke. V pičli uri so s kovinskimi, lesenimi in drugimi večjimi odpadki napolnili večji zabojnik,ki ga je kmalu zatem prišel iskat tovornjak, ki je sočasno pripeljal tudi nov, prazen zabojnik. Tudi ta se je začel kmalu hitro polniti, ljudje so kar naprej prinašali. V glavnem je šlo za stvari, ki so se nahajale po kleteh in podstrešjih. Kar se tiče ostalih odpadkov, se je nabiralo precej barvil, tudi pnevmatik je bilo nekaj, prav tako elektronskih naprav in rastlinskega olja, manj pa jeklenk, akumulatorjev, tonerjev, kartuš, svetil, hladilnih in klimatskih naprav ter gradbenega materiala.

Po besedah predstavnikov Acegasa ti dogodki predstavljajo tudi način navezovanja stikov z občani, ki imajo ob tem tudi drugo priložnost, da odpadkov preprosto ne pustijo v zabojnikih, ampak jih prinesejo k bližnjemu kiosku združenja Oltre quella sedia. Omenjeno združenje je v okviru ekoloških sobot zbiralo najrazličnejše odpadke, ki so se zahvaljujoč se pridnim in spretnim rokam mladih s posebnimi potrebami preobrazili v nekaj drugega in še koristnega in tako zaživeli novo življenje, npr. v obliki svetilke.