V Pineti del Carso covid oddelek

V nabrežinskem zdravstvenem zavodu Pineta del Carso bodo od jutri naprej sprejemali paciente z blažjimi simptomi koronavirusne bolezni covid-19. V rehabilitacijski center bodo premestili bolnike, ki se trenutno za covidom zdravijo v Salusu. V tej zasebni zdravstveni ustanovi bodo tako konec meseca (28. maja) lahko spet začeli opravljati operacije, ki so bile v času izrednih razmer odpovedane.

To je sporočilo vodstvo klinike, ki je v četrtek končalo s testiranji na novi koronavirus na oddelku za pljučno in srčno rehabilitacijo, kjer so začetek maja potrdili malo več kot deset okužb. Iz sporočila se bere, da so vsi zadnji testi negativni, zaključili pa so tudi s postopkom izolacije pacientov.