V Pineti del Carso skupno osem okuženih

V nabrežinskem zasebnem zdravstvenem zavodu Pineta del Carso imajo osem pacientov, ki so bili pozitivni na test za novi koronavirus, med zaposlenimi pa so registrirali samo en sum okužbe na covid-19. Zdravnika, za katerega obstaja sum okužbe, so poslali v osamitev. Do zdaj so v lastni režiji odvzeli okoli sto brisov, za zajezitev širjenja virusa pa delajo noč in dan. To je Primorskemu dnevniku povedal Guglielmo Danelon, predsednik zasebnega zdravstvenega zavoda Salus, ki ima v lasti tudi nabrežinski zdravstveni dom Pineta del Carso. Sogovornik je zagotovil, da je situacija pod nadzorom.

Na novi koronavirus ni imun niti vaš nabrežinski zavod. Vas je presenetilo, da je koronavirusna bolezen covid-19 po dveh mesecih prišla tudi k vam?

Ne, samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo virus prišel v naš zavod. Sicer vse paciente iz bolnišnice, preden jih k nam pošljejo na rehabilitacijo, testirajo na virus. A kot vemo, niso vsi testi zanesljivi. Napake, da ne najdejo okužbe (lažno negativni), so pogostejše od tistih, ko zmotno pokažejo okužbo (lažno pozitivni).