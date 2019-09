V podzemni garaži gorel avto

Tržaški gasilci so morali to noč okoli 2. ure prihiteti v Ul. Valmaura v Trstu, kjer je v podzemni parkirni garaži nekega stanovanjskega poslopja družbe Ater gorel avtomobil. Na prizorišče je prihitela ekipa s sedeža pokrajinskega poveljstva s cisterno, s pomočjo katere so hitro začeli gasiti plamene. V Ul. Valmaura so prišli tudi pripadniki policije in reševalne službe 118, čeprav k sreči kaže, da v požaru ni bila nobena oseba poškodovana (če seveda izvzamemo preplah stanovalcev zaradi gorečega avtomobila), prav tako ni utrpelo škode nobeno drugo tam parkirano vozilo. Vzroke požara bo treba še ugotoviti.