V polpriklopniku prevažal 35 migrantov

Pomorski policisti so pozno sinoči posredovali v tržaškem pristanišču, kjer so varnostniki prestregli 35 oseb brez dokumentov za prestop državne meje. Šlo je za državljane Pakistana, Afganistana in Bangladeša, med njimi je bilo 13 mladoletnikov.

Policisti so pri pregledu okolice ugotovili, da jih je pripeljal tovornjak s polpriklopnikom srbskih registrskih tablic. Opazili so namreč večji rez v obliki črke U v ponjavi polpriklopnika, zakrpan z lepilnim trakom, od koder so migranti izstopili. V bližini tovornjaka so ustavili voznika.

Med preiskavo, ki jo je vodil namestnik državnega tožilca Federico Frezza, so zbrali dokazila o neposredni vpletenosti voznika v tihotapstvo migrantov. Gre za 40-letnega srbskega državljana, ki so ga aretirali in po začasnem priporu prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilcu. Tovornjak so zasegli. Migranti so v polpriklopniku potovali v posebnih odmerjenih prostorih.