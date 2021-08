V predoru Bombelj pretrgali kabel družbe Insiel

Predor Bombelj ponovno povzroča nevšečnosti. Tokrat se lasje ne belijo jeznim voznikom, ki morajo zaradi infrastrukturnih del pot iz središča mesta do mestnega zaledja v smeri proti Miljam in Dolini kar občutno podaljšati, temveč občinskim uradnikom in uradnicam na drugi strani predora.

V nedeljo naj bi delavci nehote pretrgali kabel deželne družbe Insiel, ki skrbi za programsko opremo in internetne storitve javne uprave. Ob koncih tedna je namreč do novembra predor zaradi obnavljanja zaprt. V zagati so se znašle tudi šole, ki so ravno tako pri vsakodnevnem spletnem delovanju odvisne od omenjenega ponudnika. Največ preglavic imajo v dolinski in zlasti miljski občini, kjer je danes »usodni politični dan«. Jutri dopoldne namreč zapade rok za predstavitev kandidatnih list na bližnjih oktobrskih volitvah. Večina strank in list pa je imela termine napovedane ravno danes. Težave rešujejo in naj bi odpravili v nekaj urah.