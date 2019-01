»V prehodnem obdobju bomo delili in združevali podjetja«

Razdelitev furlansko-goriškega zdravstvenega podjetja (to podjetje označujejo tudi s številko 2) in pripojitev goriškega dela k tržaškemu zdravstvenemu podjetju bo glavna prioriteta izrednega komisarja tržaškega podjetja AsuiTs Antonia Poggiane, ki je novo funkcijo nastopil z novim letom. Gre za človeka, ki bo po novi reformi deželnega zdravstva vodil tako tržaško kot goriško podjetje, v zdravstvu pa je že nekaj časa, čeprav je po poklicu ekonomist in organizator dela. Do nedavnega je bil generalni direktor, še prej pa upravni direktor furlansko-goriškega zdravstvenega podjetja. V preteklosti je bil zaposlen tudi v zdravstvenih podjetjih v Padovi in Rovigu.

Novi izredni komisar se je Primorskemu dnevniku predstavil danes dopoldne in uvodoma opozoril, da gre v tej prvi fazi za prehodno obdobje, v katerem bodo med drugim sprejeli tudi nov statut. V neformalnem pogovoru je povedal, da bo njegova dolžnost predlagati ustrezne akte, ki jih bo treba tudi odobriti, za njihovo realizacijo pa bo pristojen generalni direktor zdravstvenega podjetja, ki ga bodo imenovali po koncu tega prehodnega obdobja.

Zdravstvene storitve bodo porazdelili med centralno bolnišnico (Hub bolnišnico), ki bo v tem primeru na Katinari, in teritorialne bolnišnice.