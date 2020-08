V prekupčevanje z mamili vpleten tudi 84-letnik

Tržaški policisti so po izsledkih temeljite preiskave državnega tožilstva aretirali dva zakonska para vpletena v prekupčevanje z mamili. Gre za 84-letnega M.A. in njegovo 55-letno soprogo Z.S., oba albanska državljana, ter italijanska državljana, 56-letnega S.F.P. in 53-letno R.M.. Prva dva sta dostavljala kokain drugemu paru, ki ga je nato razpečeval na lastnem domu v Ul. Molino a Vento. Njuno stanovanje je postalo pravi supermarket droge, so zapisali policisti. Nezakonita dejavnost je potekala profesionalno in zelo organizirano, v preiskavi so na račun 56-letnega italijanskega državljana ugotovili kar 58 kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil od junija 2019 do marca letos. Četverica je pri svojih nezakonitih poslih uporabljala šifrirana sporočila, ki so jih policisti prestregli. Enega od kupcev, ki so mu našli 15 gramov kokaina, so aretirali, dva kupca pa so prijavili na prostosti.

Pri italijanskem paru gre za dobra znanca policije, saj sta bila S.F.P. in njegova soproga R.M. aretirana že junija letos, ko so jima odredili hišni pripor, moški pa tudi oktobra 2018, ko mu je bil prav tako odrejen hišni pripor. Obakrat je šlo za širše mednarodne preiskave v zvezi s prekupčevanjem z mamili, v katerih so bile vpletene večje skupine ljudi.