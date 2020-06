V prevrnjenem peugeotu nad Sesljanskim zalivom pet mladih

V nedeljo ob 1.30 po polnoči se je v Sesljanu na pokrajinski cesti št. 3, ki iz Sesljanskega zaliva pelje na glavno prometnico - deželno cesto št. 14, iz še nepojasnjenih vzrokov prevrnil peugeot 208. Voznik je izgubil nadzor nad avtomobilom, ki je nato prevrnjen obtičal kar na sredini cestišča. V njem je bilo pet mladih Goričanov. Štiri udeležence nesreče so reševalci prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da na srečo niso utrpeli hujših poškodb. Karabinjerji iz Nabrežine so vozniku opravili alkotest, ki je bil pozitiven, zato so ga ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta dve uri zaprta.