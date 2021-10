V pričakovanju protesta

Manjša skupina protestnikov proti covidnemu potrdilu še vedno vztraja na Velikem trgu. Nekateri so tu tudi prespali včerajšnjo noč. Približno sto ljudi se je danes zjutraj zbralo v krog in – podobno kot včeraj – ritmično bobnalo z velikimi plastenkami. Otroci so risali z barvanimi kredami, prisotne so bile tudi skupine ljudi iz drugih italijanskih mest, ki so v pričakovanju na jutrišnji shod, v podporo tržaškim protestnikom že pripravili svoje plakate. Čeprav je na trgu bilo mirno, so občino in prefekturo stražili organi pregona.

Odbor 15. oktober je potrdil jutrišnji shod, na katerem pričakujejo 20.000 ljudi iz cele Italije. Demonstracija naj bi se začela ob 14. uri na Trgu Riborgo. Policija je seznanjena in shoda ni prepovedala.

Včeraj je v Trst prišla tudi senatorka Bianca Laura Granato (gibanje L’alternativa c’è), ki nima vstopa v senat, ker je proti covidnemu potrdilu, in podprla protestnike. V soboto pa napovedujejo protestniki srečanje z ministrom Stefanom Patuanellijem.