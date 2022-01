V prihodnje na ogled tudi grajska kuhinja

Miramarski grad je nazadnje ponovno zasijal v svoji lepoti v televizijski oddaji Masterchef, ki so jo posneli v pristanu pred staro grajsko kuhinjo. Ravno v zgodovinski kuhinji, ki se nahaja v kletnih prostorih zahodnega krila dvorca, bodo kmalu začeli z restavratorskimi deli. Kuhinja gleda na portič, od koder so nekoč pridobivali blago po morju. Kleti, ki se nahajajo na nasprotni strani kuhinje, pa so naslonjene na skalo, tako da izkoriščajo suho in hladno podnebje, ki je primernejše za shranjevanje hrane.

Kuhinja je razdeljena na dva dela: prvi je namenjen kuhanju z dvema stenskima pečicama in veliko pečjo iz litega železa, kar je bila velika tehnološka inovacija za tisti čas (datirajo jo okoli druge polovice 19. stoletja). Drugi del pa je bil namenjen shranjevanju ledu, zato je imel dve veliki leseni omari, ki sta bili v notranjosti prekriti s cinkom. Kuhinja je bila povezana z jedilnico preko sistema, s katerim so lahko jedačo takoj pošiljali v jedilnico, in preko spiralnega stopnišča.

Za prenovo grajske kuhinje so aktivirali projekt Art bonus, s katerim bodo lahko zasebniki z donacijo ali tehničnim sponzorstvom sodelovali pri prenovi.

Kuhinjski in skladiščni prostori so bili do danes izključeni iz ogleda muzeja Miramarskega gradu, čeprav so bili za delovanje tega zelo pomembni. Ko jih bodo prenovili, bodo prostori pričali o vsakdanjem življenju in razvoju materialne kulture s predmeti, ki segajo od 19. do polovice 20. stoletja. Prispevek v obliki Art bonusa bo omogočil ureditev vitrin, v katerih bo zbirka porcelana vojvode Aoste.