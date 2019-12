V prihodnjih dneh se bo promet zgostil

Promet na slovenskih avtocestah se bo povečal jutri (petek) popoldne in v soboto dopoldne, predvsem od Avstrije in Italije proti Hrvaški, sporočajo iz Prometno-informacijskega centra. Vse do novega leta pričakujejo tudi povečan tovorni promet, ki bo predvidoma najbolj gost v petek, 27. decembra. V soboto se začnejo počitnice v Nemčiji. Povečan promet pričakujejo tudi za božič in za praznik sv. Štefana, 25. oz. 26. decembra. V Sloveniji ob praznikih velja omejitev tovornega prometa med 8. in 21. uro.

Na deželnem avtocestnem omrežju družba Autovie Venete pričakuje v bližnjem obdobju povečan promet zlasti v smeri proti Trstu. Povečali bodo zato število osebja na cestninskih postajah. Šlo bo predvsem za voznike in potnike iz vzhodnoevropskih držav, ki se bodo za praznike vračali domov. Zato do konca leta ne bo novih zaprtij zaradi gradnje tretjega voznega pasu. Odsek med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk bodo zadnjič v tem letu zaprli nocoj, in sicer od 21. ure do 5. ure jutri zjutraj.