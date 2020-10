Policisti so včeraj popoldne v bližini tovornega postajališča pri Fernetičih v priklopniku našli štiri afganske migrante. Odkrili so jih pripadniki carinske uprave, ki so v priklopniku zaslišali sumljive zvoke in poklicali policiste. Slednji so migrante pospremili iz priklopnika in preverili njihovo zdravstveno stanje, nato so sprožili postopek za identifikacijo. Voznik tovornjaka s priklopnikom, srbski državljan, ni bil vpleten v dogodek.