V prikolici zasegli kilogram drog

Mreži razpečevalcev droge so policisti minuli petek v Trstu zadali nov udarec, ko so aretirali 44-letnega Tržačana, ki so mu v prikolici v Naselju Sv. Sergija našli kilogram droge, namenjene prodaji. Tokratna aretacija je povezana s preiskavo, o kateri smo poročali pred mesecem dni, ko so policisti v Trstu prijeli osem oseb, povezanih s preprodajo prepovedanih snovi. Ti so bili v glavnem tunizijski državljani; enkrat tedensko so kupovali drogo od skupine albanskih državljanov iz okolice Benetk.

Minuli petek pa so preiskovalci po nalogu tožilke Maddalene Chergia, ki usklajuje preiskavo, nadaljevali z izvajanjem hišnih in osebnih preiskav zoper več osebkov. Med temi je bil 44-letni Tržačan, italijanski državljan. Ko so pregledali prikolico na obrobju mesta, v kateri biva, so našli približno 800 gramov marihuane, 270 gramov hašiša in skromno količino kokaina, pa tudi tehtnico in drug material, ki ga je uporabljal za pakiranje droge. Poleg tega so policisti zasegli še večjo količino denarja, ki je bil skrit v škatlici za cigarete in je bil verjetno del izkupička od prodaje. Moškega so odvedli v tržaški zapor.