V primeru Russove zmage bo Valentina Repini odbornica

Če bo v drugem krogu lokalnih volitev zmagal levosredinski županski kandidat Francesco Russo, bo za odbornico za kraške zadeve in čezmejno sodelovanje imenoval Valentino Repini, absolutno zmagovalko po številu prejetih glasov v Demokratski stranki. To je Russo napovedal na srečanju z novinarji, na katerem je predstavil še druge štiri odbornike. Za Valentino Repini je dejal, da ima za seboj izjemno volilno kampanjo, v kateri se je več kot odlično odrezala. Slovenska občinska svetnica, ki bo po volitvah začela svoj drugi mandat v občinskem svetu, je počaščena nad zaupanjem in vlogo, ki ji bo Russo namenil v odboru v primeru zmage.

V njegovem odboru pa bodo mesto dobili tudi 55-letni Alberto Pasino, ki je volivce prepričal s svojo valilnico idej Trieste 2030, Russo pa mu namerava poveriti kulturni resor, 63-letni Pierpaolo Barbone bo prevzel resor za upravljanje Starega pristanišča. Šport in projekte za mlade bo Russo zaupal 27-letni Gaii Tomassini, odborništvo za inovacije, evropske projekte in ovrednotenje dediščine pa 33-letni Evi Vocci.