V pristanišču kljub pandemiji rekordno produktivni

V tržaškem pristanišču so kljub oteženim razmeram zaradi pandemije marca bili zelo uspešni. Pristaniška kadrovska agencija (ALPT) je zagotovila kar 4640 delovnih izmen, s čimer so presegli prejšnji rekord iz oktobra 2020, ko so registrirali 200 izmen manj. Agencija tako v zadnjih petih letih ni samo podvojila števila delavcev, s 110 so preskočili na 200, temveč je v kriznih razmerah uspela povečati tudi stopnjo produktivnosti.

»Gre za pomemben mejnik, še posebej ob vseh omejitvah pri izvajanju storitev zaradi zaščitnih ukrepov. Čestitke gredo vsem delavcem pristaniške agencije in tudi delavcem različnih podjetij, ki delajo v pristanišču. Ti predstavljajo poklicno obogatitev za naše pristanišče in širši teritorij,« je dosežek komentiral predsednik pristaniške uprave Zeno D’Agostino, ki je prepričan, da je ta dosežek tudi pokazatelj poslovne uspešnosti in rasti prometa v pristanišču.