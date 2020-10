V pristanišču zasegli 116.000 nevarnih razkužil

Od razkužil in higienskega gela za roke do odstranjevalcev laka za nohte in insekticidov. Luška kapitanija, finančna straža in funkcionarji carinske uprave so v zadnjem mesecu v tržaškem pristanišču s skupnimi močmi zasegli 116.000 nezakonitih tovrstnih proizvodov, ki so potencialno nevarni in jih niso prevažali v skladu s tozadevnimi strogimi zakonskimi določili.

Prišli so na sled sedmim posameznikom oziroma odgovornim podjetij in poveljnikom trajektov, ki so izdelke pripeljali iz Turčije. Zaseženi proizvodi nimajo potrebne dokumentacije za prevoz zgorljivega, strupenega, korozivnega ali zelo onesnažujočega blaga. Pošiljatelj mora zanje poskrbeti pred samim vkrcanjem. Na tak način lahko namreč med kontrolo takoj ugotovijo morebitna tveganja in zagotovijo vse potrebne postopke prevažanja nevarnih proizvodov.