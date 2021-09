Koraki karabinjerjev tu ne odmevajo več že trideset let. Zapustili so jo na začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko je nekdanji svet železne zavese in vse, kar je bilo z njim povezano romalo v skrinjo preteklosti. Nekdanja vojašnica pri Colu, ki v smeri maloobmejnega prehoda Repentabor oziroma vasi Dol pri Vogljah mimoidoče pozdravlja na levi strani ceste, od tedaj čaka na boljšo prihodnost. Kdaj pa kdaj jo obišče manjša skupinica ali posameznik, popiše njene zidove, v njej preživi nekaj trenutkov »prepovedanega užitka« in nato ponovno odide. Že tri desetletja pa v glavnem njen vsakdan sestavlja le tišina.

Iz rok karabinjerjev je nekaj časa prešla finančni straži. Njena lastnica, Agencija za javno dobro jo je vključila v javni razpis, s katerim so iskali kupce za skupno 56 nepremičnin, razpršenih po različnih kotičkih Furlanije - Julijske krajine. Konec julija je rok zapadel, poskus prodaje je vsaj za zdaj zastal. V tiskovnem uradu v Rimu so potrdili, da se je za opuščeno vojašnico zanimal ponudnik, ki je tudi obiskal prizorišče in si ogledal položaj s pristojnimi uradniki. Naposled pa se za nakup ni odločil. Zelo verjetno bodo poslopje vključili v nov razpis. »Stavba se nahaja na strateški poziciji in je zato za marsikoga zanimiva. Njeno stanje pa je zelo slabo, naložba zato ni nezanemarljiva,« so še povedali v tiskovnem uradu. Izhodiščna cena znaša 184.115 evrov, obnova 866 kvadratnih metrov, razporejenih v dveh nadstropjih in približno desetih sobah pa ni mačji kašelj.

V dogovarjanje je Agencija za javno dobro vključila tudi Občino Repentabor. Županji Tanja Kosmina so pojasnili, da bi v nekdanji vojašnici lahko nastalo večnamensko središče. »Prodaji ne nasprotujemo. Kot pogoj pa postavljamo, da bi v nekdanji vojašnici razvili nekaj, kar bi bilo v korist celotne domače skupnosti,« je povzela.