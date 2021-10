V rajonskih svetih petnajst Slovencev

Če so tržaške občinske volitve leta 2016 obubožale slovenske vrste, se je po zadnji krajevni volilni preizkušnji trend obrnil. Ob koncu ravnokar zaključenega mandata smo prešteli dvanajst slovenskih rajonskih svetnikov, zdaj pa jih je bilo izvoljenih petnajst, torej le dva manj kot leta 2011. Prizadevanje nekaterih strank in list, da bi bili slovenski predstavniki razpršeni tudi na različnih koncih mesta in ne le na Krasu, se je obrestovalo.

Podobno kot na prejšnjih volitvah pa prave politične večine ni skoraj nikjer. Ta se obeta v edinih dveh okrožjih, kjer si je največ glasov izborila stranka Bratje Italije, to je v Škednju in pri Sv. Ivanu. Drugod vodi DS, ki pa si le v povezavi z Listo Russo ne zagotavlja politične prevlade. Ponekod bo jeziček na tehtnici Zdaj Trst, v Rojanu in Barkovljah, pri Sv. Jakobu in mestnem središču pa se tudi z morebitnimi navezami obeta pat pozicija.