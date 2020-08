Danes zjutraj je potapljaški oddelek gasilcev iz starega pristanišča posredoval v Ribiškem naselju, kjer se je potopilo manjše, pet metrov in pol dolgo plovilo na privezu.

Gasilci so pod vodo najprej namestili napihljive balone ter motorni čoln dvignili na površje. Zatem so s pomočjo žerjava držali premec nad vodo in s črpalko izpraznili preostanek vode iz podpalubja. Operacijo, ki je trajala skoraj dve uri, je nadzorovala obalna straža, ki skupaj z gasilci preiskuje vzroke za potopitev plovila.